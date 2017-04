Youtube: un garçon de 8 ans a appris à conduire grâce aux vidéos de la plateforme On ne le dira jamais assez, Youtube est un outil formidable. Bien sûr on peut y trouver tout et n’importe quoi, mais c’est aussi une plateforme qui permet d’apprendre énormément. Exemple assez insolite mais néanmoins concret, celui d’un enfant de 8 ans qui a pu apprendre à conduire grâce aux tutoriels partagés sur la plateforme.





Youtube est la plateforme vidéo la plus consultée du web. Chaque jour un milliard d’heures de vidéos est visionné . Parmi eux, les tutoriels connaissent un succès particulièrement important. Un enfant de 8 ans en a fait l’expérience, et son histoire n’est pas banale.

A 8 ans il sait conduire une voiture grâce aux tutoriels Youtube L’histoire a eu lieu aux Etats-Unis dans l’Ohio, plus précisément dans le petit village de East Palestine. Un enfant de huit ans s’est retrouvé seul aux alentours de 20 heures avec sa petite soeur. Cette dernière a commencé à avoir très faim mais ses parents s’étaient tous les deux endormis.

Le jeune garçon de huit ans, plutôt que d’essayer de les réveiller, a saisi les clés de la camionette (oui, oui, une camionnette) de ses parents et a conduit sa petite soeur au McDonald’s le plus proche. Il a parcouru pas moins de deux kilomètres et a dû faire face à quatre intersections.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les passants et autres automobilistes n’ont rien remarqué. Et pour cause, le petit garçon a parfaitement respecté le code en ne dépassant pas la vitesse autorisée et en s’arrêtant lorsqu’il le fallait.

Une fois arrivé au McDonald’s, le garçon de 8 ans a garé le véhicule et est rentré passer commande. C’est un ami de la famille, présent dans le fast-food, qui a repéré le petit garçon et sa soeur. Il a alors prévenu ses parents.

La police est arrivée et a demandé au jeune garçon comment il avait appris à conduire un tel véhicule. Avec toute son innocence, il a répondu qu’il avait simplement regardé des vidéos sur Youtube. Sans pression le petit bonhomme.



