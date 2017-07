ZIGUINCHOR : Des étudiants réunis dans le G4 décident d’accompagner Aminata Angélique Manga, responsable politique

Le pacte entre le G4, une association qui regroupe des étudiants des quatre universités publiques du Sénégal originaires de la commune de Ziguinchor et le directeur général de l’Anrac, responsable politique de l’APR, a été matérialisé lors d’une rencontre tenue ce jeudi, à Lyndiane Palmier.



José Diatta qui coordonne cette structure et pour qui la vision d’émergence du président Macky doit être traduite en actes par tout responsable politique soucieux d’impulser un élan de développement dans sa région natale mais surtout, dans le département de Ziguinchor.



Sur le choix d’accompagner la native du Mof Avi, Aminata Angélique Manga, le jeune étudiant José Diatta parlera de la disponibilité et de l’engagement d’une militante du développement, qui ne cesse de travailler d’arrache pied pour la vulgarisation de la vision du chef de l’Etat.



‘’Cette décision d’accompagner Aminata Angélique Manga m’engage et engage les membres de notre organisation’’ a-t-il lancé, invitant les jeunes élèves et étudiants à accompagner la vision pour un développement harmonieux et durable du Sénégal.



‘’C’est un engagement qui me rassure, un engagement qui me donne beaucoup de satisfaction’’, a martelé le directeur de l’Anrac, qui soutient que cette décision des jeunes étudiants porte une signification particulièrement rassurante.



’’ Je reste aux idéaux du président de la République, Son Excellence Macky Sall qui travaille exclusivement pour donner une chance au Sénégal et en particulier, à la Casamance qui constitue notre dénominateur commun’’, a ajouté la responsable politique qui poursuit que ‘nous nous devons de recourir à notre expérience politique, à notre base politique, à notre image pour être solidaire d’avec nos candidats investis et poursuivre le travail dans le cadre du BBY’’.