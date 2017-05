Zac Mbao: Le maire Rama Kandji a réussi sa rentrée politique L’adjointe au maire de la commune de Mbao, Rama Kandji a effectué avant-hier (samedi 13 mai 2017), sa rentrée politique à Zac Mbao dans la banlieue de Dakar, dans l'euphorie et la ferveur de ses militants venus massivement répondre à son appel. Selon les populations de Mbao, le maire a réussi sa rentrée politique. « Nous sommes tous derrières Mme la maire pour l’émergence de Zac Mbao », a dit un responsable politique de la commune, qui estime que « Rama Kandji est une mairesse très ouverte et travailleuse».

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Après 2O ans de politique et beaucoup d’expérience acquise, l’adjointe au maire de la commune de Mbao, Rama Kadji a décidé de s'engager auprès du président de la République, Macky Sall, pour qui elle battra campagne aux prochaines joutes électorales du 30 juillet (élections législatives) et pour sa réélection à l'élection présidentielle de 2019.



Mme Kandj a manifesté toute sa fierté de rejoindre le parti de l’Apr. « Aujourd’hui, je suis très émue au point que je ne peux pas parler mais je remercie toutes les autorités, ici présentes, pour me soutenir ».



L’adjointe au maire de la commune n'a pas manqué de rappeler: « notre objectif est de donner au président de la République Macky Sall une majorité écrasante aux prochaines élections et de le réélire en 2019 dès le premier tour ». Elle a aussi fait savoir qu’elle a énormément d’expérience à même de lui permettre de rassembler dans toute les communes de Mbao, Pikine, Keur Massar, entre autres bases, en battant campagne et en soutenant le Président.



Selon ses dires, elle est persuadée qu’elle sera soutenue par la commune en rappelant qu’elle a fait 20 ans dans l’arène politique, dans l’ombre .



Elle demande à toutes et tous de s’unir et de soutenir le président de l’Emergence et recommande à l’Etat de former les femmes pour aboutir à un financement de qualité.



Présents sur les lieux, le ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye, le directeur de l’Artp, Abdou Karim Sall, le maire de la ville de Pikine Amadou Thimbo, (…) sont tous venus soutenir Mme le maire, Rama Kandji qui, selon le ministre des Mines, "mérite d’être honorée, elle a fait un travail extraordinaire et nous lui tendons la main", une façon pour le ministre de lui souhaiter la bienvenue au sein de sa nouvelle formation.



Quant au directeur de l’Artp, Abdou Karim Sall, il a déclaré que « Rama Kandji a toujours fait un travail remarquable et avec elle, nous gagnerons facilement la commune de Mbao aux prochaines élections législatives », avant de poursuivre, « nous demandons une union, tous derrière Mme le maire Kandji et ayons confiance en chacun d’entre nous».



M. Sall demande à tous les partisans d’aller vérifier si leurs noms se trouvent sur les listes électorales pour que le 30 juillet, Benno Bokk Yakaar remporte les législatives avec une écrasante majorité. « Il faut travailler, je vais vous aider », renchérira-t-il.



A en croire, les populations de Zac Mbao « nous sommes toutes fières et satisfaites de notre maire et nous tenons à exprimer qu’elle effectue un travail magnifique ».



Les populations de Zac Mbao ont mis à profit ce meeting pour demander au ministre Aly Ngouille Ndiaye, de les aider à avoir des canalisations. Ce à quoi le ministre a répondu: « c’est une question que je vais prendre en charge » au grand bonheur des militantes et militants présents sur les lieux.



Thierno Malick Ndiaye

