Zahra Iyane Thiam dans Réponses politiques : "Avec la tournée économique, le Chef de l'Etat Macky Sall concrétise le développement inclusif et participatif énoncé dans le Yonnu Yokkute et le PSE"

Lundi 6 Mars 2017

Zahra Iyane Thiam, la ministre conseiller du président de la République et aussi à la fois membre du secrétariat exécutif de l'APR et du secrétariat exécutif permanent de Benno Bok Yakaar, aborde dans ce numéro de « Réponses politiques » avec Leral TV, la tournée économique du Chef de l'Etat Macky Sall dans les régions de Louga, Saint-Louis et Matam, du 05 au 09 mars 2017.

Pour l'amazone de l'APR, le président Macky Sall matérialise le développement inclusif et participatif énoncé dans le Yonnu Yokkute et le Plan Sénégal émergent.

Zahra Iyane Thiam s'est aussi prononcé sur le fichier électoral, les contestations de Manko Wattu Senegaal ainsi les Législatives de juillet prochain.



