Zambie: Une ex-prostituée elue Ministre de l’information

En Zambie, la ministre de l’information a fait une déclaration pour implorer la clémence et l’indulgence du peuple. Dans sa déclaration, elle apprend qu’elle a changé de vie et mérite d’avoir une seconde chance. « Je suis une personne changé qui mérite d’être accueillie et accepté dans la société » a t-elle déclaré.



En effet , Kampamba Mulenga, la Ministre de l’information est une ex-prostituée. Ses détracteurs continuent de lui coller cette étiquette de fille de joie qui ne mériterait pas sa place dans le gouvernement zambien.



La ministre, a exhorté tout le monde à oublier ses dossiers antérieurs de prostitution et a invité les uns et les autres à la juger sur sa vie présente et future car elle est maintenant une personne changée.



La jeune femme était une prostituée très populaire avant sa nomination en tant que ministre.







