Zappée dans le nouveau gouvernement, la région de Kaffrine se rebelle et promet l’enfer au Président Sall La publication, avant-hier, de la liste du nouvel attelage gouvernemental n’a pas fait que des heureux dans certaines contrées du pays. C’est le cas de la région de Kaffrine. Le Ndoucoumane qui ne compte pas le moindre ministre dans le gouvernement «Dionne 2», a déversé sa colère sur le Président Macky Sall.



Le Président Macky Sall croyait peut-être en avoir fini avec la lourde charge de l’élaboration d’un nouveau gouvernement, mais il devra, sans nul doute, trouver la parade pour éviter l’éclatement de sa formation politique.



En effet, alors que les frustrations ne manquent pas au niveau de la loge Vip du parti, dans certaines localités, la grogne contre le casting du duo Sall-Dionne a été amorcée. C’est le cas de la région de Kaffrine, où les jeunes, comme s’ils s’étaient passé le mot, se sont, de manière spontanée, attaqués au président de la République qu’ils accusent de manquer de respect à l’endroit de leur terroir. «Ce nouvel attelage gouvernemental ne consacre aucune nomination d’un fils de Kaffrine. Le chef de l’Etat ne croit pas en cette région et aux fils de la région», peste Saliou Guèye, président du Conseil départemental de la jeunesse de Kaffrine.



Poursuivant pour faire dans la menace, le leader jeune note : «c’est le moment de tourner le dos au Président Macky Sall compte tenu de ses promesses non tenues et du fait que toutes les régions soient représentées dans ce nouveau Gouvernement sauf la nôtre», grogne-t-il, avant de rappeler :«pourtant, le score de Bby aux législatives à Kaffrine devrait lui permettre d’espérer une récompense et une meilleure considération». Ainsi, il invite les Kaffrinois à prendre leur destin en main et à définitivement, tourner la page Macky Sall, afin de propulser un nouveau sursaut et redorer le blason vers d’autres.



Même son de cloche au sein de la jeunesse apériste du département de Koungheul. En effet, là aussi, les responsables de l’Apr ne parviennent toujours pas à avaler la pilule de leur absence dans le nouveau gouvernement, à l’instar de toutes les autres régions du pays.



Pour le président du Conseil département de la jeunesse de Koungheul, «le président de la République a bien montré sa position par rapport à la région de Kaffrine et au département de Koungheul en particulier. Depuis 2012, nous avons défendu avec loyauté et honnêteté la politique du chef de l’Etat, mais il est temps que Koungheul lui montre son vrai visage», martèle Baba Thioune qui, poursuivant pour s’adresser directement au Président Sall, lui indique : «nous vous donnons rendez-vous dans peu de temps».



C’est aussi le point de vue de Madioum Dieng. Ce responsable de la Cojer de Koungheul a même rappelé que «les responsables du département de Koungheul, qui ont toujours œuvré pour donner une victoire écrasante au parti et à la coalition Bby, ne méritent pas un tel sort».





Les Echos

