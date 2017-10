Zargo Touré: « Je ne sais pas pourquoi je ne suis plus appelé »

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Mis à l’écart depuis 5 matchs, Zargo Touré évoque dans les colonnes de Stades ,sa situation actuelle et essaye de comprendre tant bien que mal pourquoi le sélectionneur Aliou Cissé ne le convoque plus en équipe nationale du Sénégal.



« Je ne sais pas pourquoi, je ne suis plus appelé. Peut-être pour lui je suis en Ligue 2 (Lorient) et il préfère prendre des joueurs qui sont en Ligue 1. Je ne dis pas que c’est la raison. Le coach a ses raisons que j’ignore, puisqu’il ne m’en a pas parlé. Je reste à ma place de footballeur, c’est au sélectionneur de faire ses choix. »

