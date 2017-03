Zarko, Grand Yoff Mboolo: "Je regrette d'avoir quitté Rock Energie"

Zarko, le chef de file de l'Ecurie Grand Mboolo n'a pas fini de digérer sa défaite face Modou Anta. Dix jours après cette disconvenue, le lutteur a convié hier, la presse pour situer les responsabilités.



D'emblée, il accuse les élus de Grand Yoff ne l'avoir pas soutenu financièrement pour ce combat. " Ce qui me fait mal, c'est que les autorités qui sont à Grand Yoff ne nous soutiennent pas. Elles sont élues pour aider les populations mais ne le font pas. Ils ont un sale habitude. Lorsqu'ils obtiennent de vous ce qu'ils cherchaient, ils vous tournent le dos", fait-il remarquer.



Et d'ajouter : "Je n'ai pas senti le soutien des autorités de Grand Yoff lors de mon combat contre Modou Anta. Ils n'ont pas acheté de billets pour les fans, ni loué des cars, encore moins confectionné des tee-shirts. Ils n'ont rien fait pour moi. Et c'est regrettable (...) Khalifa Sall nous a beaucoup manqué, il faut le dire.



Lui, il le faisait avec le cœur. Les politiciens m'ont poignardé au dos. Ils me disaient de quitter Rock Energie pour Grand Yoff et qu'ils allaient me soutenir. Que ce soit l'actuel maire, Madiop, Adama Faye, Badara Kébé, tous m'ont demandé de rentrer au bercail".



Regrettant d'avoir quitté Rock Energie (de Modou Lô), Zarko n'exclut pas d'y retourner. Les raisons? Il explique: "Je n'ai pas senti de soutien comme quand j'étais à Rock Energie. Si je savais que les choses allaient se passer comme ça, jamais je n'aurais quitté cette écurie. Il se peut que j'y retourne. C'est fort possible. J'ai quitté en étant en bons termes avec les dirigeants, les lutteurs et le staff. Si les choses continuent comme ça, il est fort possible que je claque la porte. Je ne peux pas être lutteur, préparateur mystique, financier en même temps, ça n'existe pas à Rock Energie. On demande au lutteur de s'entraîner, de bien manger, de récupérer, le reste, c'est les dirigeants qui s'en occupent".



(Source: Sunu-Lamb)