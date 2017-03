Zator Mbaye traite Fadel Barro et Y en a marre de «mercenaires politiques»

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 16:24 | | 1 commentaire(s)|

Le Secrétaire général des jeunes de l'AFP (Alliance des Forces de Progrès), porte la réplique au mouvement «Y en a marre» qui entend dérouler sa campagne dénommée «Lou eup tourou» à travers un grand rassemblement ce 7 avril à la Place de l’Obélisque. Zator Mbaye qui constate «une attitude de mercenaires politiques», ne rate pas les membres dudit mouvement.



«Une attitude qui pourrait prêter à équivoque simplement parce qu’ils ne vivent qu’à la veille d’élections au Sénégal. Je me pose la question de savoir aujourd’hui quelle est la légitimité des membres de «Y’en a marre de pouvoir parler au nom du Peuple au-delà que ce sont des Sénégalais. Ils ne sont dépositaires d’aucune légitimité populaire, administrative,…», égratigne le député.



Avant d’enfoncer le clou : «Aujourd’hui, essayer de tirer sur tout en disant que rien ne va au Sénégal, je pense qu’ils ont oublié de mettre dans leur bilan que c’est le président de la République Macky Sall qui leur a permis d’être en vie en rappelant leur passage au Congo quand ils avaient été arrêtés simplement parce qu’ils ont eu à avoir dans ce pays une attitude similaire… ».



Selon Zator Mbaye sur les ondes de la Rfm, «l’objectif du régime, c’est de s’occuper des problèmes des Sénégalais qui ne peuvent pas être pris en charge sur la place publique. Nous autres jeunes; gagnerons d’avantage à nous intéresser à tout ce qui se fait dans l’Etat sur le plan économique, social, politique et non à des épiphénomènes… ». Ce, d’autant plus que soutient le progressiste : «Sur le plan de la Justice, le juge a jugé nécessaire de libérer le maire Bamba Fall, le Procureur a jugé qu’il ne fallait pas le faire. Ils sont tous deux membres de la Justice sénégalaise. Cela veut dire que dans cette Justice, il y a une certaine liberté d’actions… ».



De l’autre côté, Malal Talla, membre de «Y en a marre» n’en démord pas. «Le peuple sénégalais n’a pas été entendu. Nous pensons que nous devons porter ce message des Sénégalais à un niveau beaucoup plus élevé. Depuis très longtemps, nous avons interpellé les autorités et elles n’ont pas entendu ce message. Il est important que les Sénégalais se retrouvent dans la rue pour un rassemblement à la Place de l’Obélisque, appelée la marche du Peuple à travers une campagne dénommée «Lou eup tourou» parce qu’il faut le constater, il y a des problèmes à tous les niveaux, nous avons une Justice inéquitable, une Justice utilisée à des fins politiciennes, une Justice très très clanique.



On n’a pas besoin de ça dans ce pays. Les Sénégalais s’étaient mobilisés en 2011 pour dire non à toutes les formes de forfaitures, de dictature, on ne veut pas revenir en arrière. Il faut qu’on avance d’un point de vue démocratique, les engagements ne sont pas respectés. La spoliation des terres, la gestion qui n’est pas transparente en termes de gouvernance publique», scande le rappeur.



Avec Pressafrik

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook