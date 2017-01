Ziara Thierno Mountaga Daha Tall à Louga : Les confidences de Macky Sall face au khalife omarien

Le président Macky Sall en compagnie d’une forte délégation a effectué, vendredi, une visite à Louga auprès du khalife de la famille omarienne à l’occasion de la célébration de la 53e édition de la ziara dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall. Devant le khalife, le chef de l’Etat a expliqué ses liens avec la famille de Cheikh Omar Foutityou Tall faisant savoir qu’il se considère comme un membre du cercle omarien. « J’ai connu Thierno Bachir étant ministre de l’Intérieur, lors d’une ziara, dans un discours que je prononçais, j’ai retracé la vie et l’œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall », s’est confié Macky Sall ajoutant qu’à l’époque même la sonnerie de son téléphone chantait « Macky Tara », cela pour expliquer sa proximité et son appartenance à la famille omarienne. « Lorsque tout était devenu difficile pour moi, c’est l’un des fils du marabout, en l’occurrence Thierno Nourou Cheikh Oumar qui m’avait ainsi suggéré de me rapprocher du marabout pour obtenir les bénédictions du religieux », dira Macky Sall. D’ailleurs, confie-t-il, « Thierno (lui) envoya quelque chose » pour surement renforcer Macky Sall face à son puissant adversaire de l’époque, Maître Wade, qui détenait le pouvoir.

A son arrivée à Louga, le président de la République au eu droit à un accueil des plus chaleureux. Un monde fou est sorti pour scander son nom du stade Alboury Ndiaye au domicile de Thierno Bahir Tall. L'un des principaux artisans de cette forte mobilisation n'est autre que Moustapha Diop, le maire de la ville. D'autres responsables de l'Alliance pou la République (APR) avaient également sonné la mobilisation.