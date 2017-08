Zidane: "Ça a été un match presque parfait" "Nous avons fait la différence avec le ballon et avec tranquillité. La clé a également été l'implication de toute l'équipe", a commenté l'entraîneur.

Zinédine Zidane a comparu en salle de presse du Stade National Philippe II pour analyser la quatrième Supercoupe d'Europe de l'histoire du Real Madrid: "Nous savons que nous avons beaucoup de talent et qu'avec du travail, nous pouvons réussir de grandes choses.



Nous avons très faim, nous en voulons toujours plus. Ça a été un match presque parfait. La première mi-temps a été superbe. Ensuite, en fin de seconde période, nous avons souffert. Mais si nous avions inscrit le troisième but, il n'y aurait plus eu de match. Nous avons du caractère et très faim".





"La célébration a été grande dans le vestiaire. C'est normal car nous ne nous fatiguons jamais de gagner. Nous avons contrôlé des domaines où ils sont normalement bons, comme les seconds ballons ou les duels aériens. Nous avons réalisé un pressing haut et nous ne les avons pas laissé respirer. Nous avons fait la différence avec le ballon et tranquillité. La clé a également été l'implication de toute l'équipe".



NOUS AVONS RÉALISÉ UNE SUPERBE PREMIÈRE MI-TEMPS



"Nous savons que chaque jour, ce sera plus difficile et que nous aurons des rivaux très bons tout au long de la saison. Le premier sera là dès dimanche. Nous voulons tout donner et nous avons l'ambition d'être toujours meilleur. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de comparaison avec les matchs de pré-saison. Nous avons été présents dès les premières minutes et jusqu'à la fin".



Les dernières minutes

"On ne peut pas jouer une heure et demie au même niveau, c'est ce qu'il y a de bien dans le football. Nous avons souffert, mais nous avons su contrôler le match. Il y a aussi un adversaire en face qui sait jouer et qui peut nous mettre en difficulté.



Nous voulons poursuivre notre belle série et donner le meilleur de nous-même. La saison est encore très longue et cette année, ce sera encore plus compliqué, mais nous voulons poursuivre notre belle série".





La réception en Macédoine

"Nous avons eu un super accueil et le stade a été plein de supporters du Real Madrid. Nous voulons remercier tous les gens qui aiment le Real Madrid pour leur soutien"





