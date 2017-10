Zidane : « Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde » Zinedine Zidane s’est présenté en conférence de presse en prévision du 16e de finale aller de Copa del Rey, qui se jouera demain (Jeudi) soir entre le Real et Fuenlabrada. Il s’est profité à l’occasion pour répondre aux questions sur sa nomination concernant le meilleur entraineur du monde.

L’entraineur du Réal Madrid récompensé lundi soir par la Fifa pour tout le travail qu’il a accompli et avec un palmarès riche. Depuis lundi, Zizou est nommé le meilleur entraineur du monde de l’année 2017 par la Fifa.



Sur la question d’un journaliste à savoir, s’il est le meilleur ou non, l’ancien meneur de l’équipe de France répond : « Je ne sais pas, c’est vous qui parlez de ça. J’ai reçu ce prix (TheBest FIFA) et je crois que c’est grâce au travail que nous avons réalisé. Nous avons gagné beaucoup de choses avec cette équipe et j’en suis heureux. Je ne suis pas là pour dire que je ne mérite pas ce prix… Je le mérite, je l’ai eu et c’est très bien. Mais si vous me demandez si je suis le meilleur entraîneur du monde… Je réponds que non, et c’est tout. Je pense qu’il y en a d’autres qui sont meilleurs que moi. Si dans 10 ans j’entraîne encore et que je gagne, nous en reparlons, mais pas pour le moment. ».



