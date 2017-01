Zidane : « Nous savions que la série allait se terminer un jour »

Ce qui a manqué à l’équipe : « Il nous a manqué cinq minutes. Les deux équipes ont fait un grand match et ces cinq minutes nous ont manqué. C’est difficile après le match que nous avons fait. La défaite est un peu dure, mais le football est ainsi et nous devons continuer sur la même voie car nous savions que la série allait se terminer un jour. »



Fin de série : « Il faut continuer à aller de l’avant. Nous savions que cela pouvait arriver car tous les matchs sont compliqués. Le grand regret est qu’ils nous ont marqué deux buts à cinq minutes de la fin. Nous sommes mécontents de la défaite mais nous devons déjà nous tourner vers le match de mercredi ».



Le système tactique : « J’ai aimé comment nous avons joué, avec personnalité. Jouer trois fois de suite contre la même équipe impliquait qu’il fallait changer de système, mais je suis content de ce qu’ont fait mes joueurs. »



Les deux buts encaissés : « Leur premier but est une erreur et le second une perte de balle, mais cela peut arriver. Nous avons été très bons pendant 85 minutes. Je suis très fier de mes joueurs et de ce que nous avons durant cette série de 40 matchs sans perdre. Désormais, nous devons nous tourner vers le prochain match et retrouver de la motivation. »



Problème de concentration : « À l’heure actuelle, c’est très difficile pour les joueurs de relever la tête après ce revers, elle est due à des manques de concentration. Ce sont des faits de match qui peuvent arriver durant 90 minutes. Cela est arrivé et nous allons analyser en quoi nous pouvons nous améliorer. Je suis un peu déçu par ces deux buts. »



Le match de Séville : « J’ai toujours dit qu’il pouvait être dans la course pour la Liga. J’ai dit dans l’avant-match que le premier jouait contre le deuxième et nous avons vu un grand match. Séville va se battre pour la Liga. Il joue bien au football, se bat et met de l’intensité dans tout ce qu’il fait. Nous l’avons vu. »



Le vestiaire affecté ? « Je ne crois pas. Nous verrons ce qu’il en est mercredi, car nous jouons tous les trois jours. Cela ne va rien affecter du tout. Nous devons diriger la défaite car personne n’aime perdre et encore moins de cette manière. Le football est ainsi, désormais il faut se reposer. »



Le match de Ramos : « Je suis très fier de notre capitaine car il a fait un grand match. Tout va bien quant au but qu’il a marqué, c’est le football. Il a joué avec personnalité. Ce soir, nous devons féliciter Séville et penser à notre prochain match. »



Thierno Malick Ndiaye avec Realfrance