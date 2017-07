Zidane a échangé avec Pérez pour l'intégration de Mbappé L'AS Monaco a beau nier tout accord, le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid semble toujours plus proche.

Même si, selon les informations de Mercato365, Manchester City est prêt à s'aligner sur l'offre madrilène. Mardi, trois têtes pensantes de la Casa Blanca se sont penchées sur le cas de l'attaquant monégasque, en marge d'un entraînement du club espagnol, actuellement en tournée aux Etats-Unis.



Florentino Pérez, le président, José Angel Sanchez, le directeur général, et Zinedine Zidane, l'entraîneur, ont étudié, durant plus d'une demi-heure, les différentes possibilités pour permettre au jeune international français (4 sélections), d'intégrer l'effectif et le onze de départ du champion d'Europe, comme le révèle Marca.







Bale sacrifié ?



Le prix du transfert, estimé, pour le moment, à 180 millions d'euros, contraint ZZ à lui faire une place au sein du onze Merengue. Cristiano Ronaldo, dont le départ n'est plus du tout d'actualité, est indéboulonnable. Tout comme Karim Benzema.



Sur l'aile droite, le poste de Gareth Bale est probablement le plus fragile. Mais il est, aussi, celui qui conviendrait le moins à Mbappé, plus habitué à évoluer dans l'axe ou dans un rôle plus excentré sur le côté gauche.



En conférence de presse, Zidane avait affirmé qu'il n'avait réclamé aucun attaquant à sa direction pour combler le départ d'Alvaro Morata. Il pourrait finalement obtenir le plus courtisé d'entre eux.



Sports Orange

