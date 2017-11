Zidane croit toujours que le Real Madrid va remporter la Liga

À dix points du Barça après son nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-0), samedi soir, le Real a peut-être fait une croix sur le titre de champion d'Espagne après seulement douze journées. Dimanche après-midi, Valence, deuxième, a même l'occasion de prendre cinq unités d'avance sur le double vainqueur de la Ligue des champions en cas de succès contre l'Espanyol Barcelone.



Pas de quoi déstabiliser Zinédine Zidane, dont le discours a été résolument optimiste, après la rencontre, devant les journalistes. "Je suis très satisfait d'avoir vu mon équipe jouer ce soir de cette manière, a déclaré le technicien français. C'est le chemin à suivre pour les prochains matches. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si vous êtes beaucoup à penser que ce championnat est fini, moi quand je suis arrivé (en janvier 2016), les premiers mois, on était à dix points et on a terminé à un point seulement de Barcelone."



"Je suis surtout amer pour les joueurs"



"On va continuer et se dire que de toute façon, dans le football, tout peut arriver, a poursuivi Zidane. (Sur le fait que jamais aucune équipe n'ait remonté plus de dix points pour être championne d'Espagne) Justement, c'est ce qu'on est capable de faire, nous et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on doit se mettre dans la tête. (Sur son sentiment personnel) Je suis surtout amer pour les joueurs. Mais je me sens conquérant. Même si c'est compliqué, difficile, après une telle débauche d'énergie, de se dire qu'on est à dix points. Certainement qu'on n'a pas fait les choses qu'il fallait jusqu'à maintenant, par moment, mais c'est encore long, il reste beaucoup de points à prendre et les autres équipes vont en perdre."







Rmc