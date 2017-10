Zidane élu meilleur entraineur de l’année 2017 Dans la soirée d’hier (lundi) Zidane a reçu le Prix The Best de l'Entraîneur de la FIFA 2017. Lors de de cérémonie, l’entraineur du Réal Madrid montre tout son satisfécit à l’encontre de son équipe et surtout de sa famille.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Octobre 2017

Zinédine Zidane a été élu meilleur entraîneur lors du gala des Prix The Best de la FIFA 2017, qui s'est déroulé à Londres. Le Français s'est imposé devant Massimiliano Allegri et Antonio Conte. Le technicien madridista est devenu la saison passée le premier à remporter deux Ligues des Champions consécutives, et a complété ce fantastique exercice en soulevant également la Liga, le Mondial des Clubs et la Supercoupe d'Europe.



Lors de cette campagne, il a déjà ajouté une nouvelle Supercoupe d'Europe et celle d'Espagne à son palmarès. Le vainqueur du Prix The Best de meilleur entraîneur est décidé par les votes des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, par les journalistes spécialisés représentant chaque sélection, et les supporters du monde entier inscrits sur le site FIFA.com.



"Merci au Real Madrid"



"Antonio et Massimiliano, ce prix est également un peu le vôtre. Je l'ai gagné, mais vous êtes également brillants. Tout d'abord, merci à ma femme, que j'aime beaucoup. La famille est une chose particulière. Je dois aussi remercier le Real Madrid de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner ces joueurs. Et merci à vous, les joueurs. Merci beaucoup", a déclaré l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France.

