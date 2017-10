Zidane fêtera ses 100 matchs comme entraîneur du Real Madrid face à Getafe, Samedi 100 matchs comme entraineur titulaire du Réal Madrid, oui 100 comme chiffre, ça se fête. Depuis que Zinedine Zidane a pris les rênes du club merengue, il ne s’arrête pas d’affoler les statitisques du club. Il a débuté au Réal le 9 janvier 2016, il a remporté deux Ligues des Champions, un Mondial des Clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Liga et une Supercoupe d'Espagne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Zinédine Zidane dirigera face à Getafe, samedi sa centième rencontre comme entraîneur du Real Madrid. Depuis qu'il a débuté le 9 janvier 2016, lors d'un festival offensif face au Deportivo La Corogne, l'entraîneur français a soulevé deux Ligues des Champions, un Mondial des Clubs, deux Supercoupes d'Europe, une Liga et une Supercoupe d'Espagne, établissant un pourcentage de succès proche des 75 %.



Les rencontres du coach madridista se répartissent en six compétitions: Liga (65 matchs), Ligue des Champions (22), Coupe du Roi (6), Mondial des Clubs (2), Supercoupe d'Europe (2) et Supercoupe d'Espagne (2). Lors de ces 99 matchs, le Real Madrid a inscrit 271 buts, soit une moyenne de 2,74, et n'en a perdu que huit. Il s'agit de l'entraîneur qui a connu le moins de revers dans l'histoire du Real Madrid parmi ceux qui ont dirigé au moins une centaine de rencontres.



Un coach de records



Lors de son parcours sur le banc merengue, Zidane a écrit l'histoire en remportant deux Ligues des Champions consécutives, un exploit qu'aucune autre équipe n'avait réalisé dans ce format de compétition. De plus, le Français a remporté la saison passée, le troisième doublé Liga-Coupe d'Europe de l'histoire du club, et a écrit deux records historiques dans le football espagnol, en restant invaincu durant 40 rencontres entre avril 2016 et janvier 2017, et en enchaînant 73 matchs en trouvant le chemin des filets.



Réal Madrid

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook