« Zidane ne restera pas longtemps au Real Madrid » À l’occasion d’un entretien avec le média AS, le célèbre voyant ‘Rappel’, a fait part de ses prédictions concernant le Real et plus particulièrement, son entraîneur, Zinedine Zidane.

Rappel est un voyant bien connu en Espagne, disposant d’une biographie digne d’un agent secret. Très écouté de tous, sa maîtrise des arts divinatoires et sa personnalité lui ont ouvert les portes des plus grands Palais et des plateaux de télévision.



Pour le journal AS, Rappel a évoqué l’avenir de Zinedine Zidane, qu’il ne voit pas faire de vieux os sur le banc merengue :



« Le Français ne restera pas bien longtemps au Real Madrid. Il fait une saison impeccable, mais peu importe. Il ne restera pas longtemps à Madrid. Il aura des problèmes avec les joueurs, avec les egos des joueurs.



Il faut tenir compte du fait qu’il est très difficile de diriger ce groupe parce qu’ils se voient tous comme les rois du monde et la septième merveille de la création.



Zidane est une personne très pointilleuse, perfectionniste et pourtant, il y aura un moment où il ne pourra pas contrôler ses joueurs comme il le souhaite, ce sera l’élément déclencheur de son départ. »







