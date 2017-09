Zidane s’alarme : « On joue avec un excès de confiance. On entre pas bien dans nos matchs » Deux nuls d’affilée à domicile en Liga ont suffi à tirer la sonnette d’alarme. Zinedine Zidane ne changera pas de philosophie sur les rotations, mais a mis les choses au point avec ses joueurs.

Distancé de 4 points par le FC Barcelone en championnat après les deux matchs nuls face à Valence et Levante à domicile, le Real signe un mauvais début de saison en Liga. Mais au-delà des résultats, c’est bel et bien l’attitude affichée sur le terrain qui provoque l’inquiétude chez les supporteurs. Et ça, Zidane l’a aussi remarqué.





L’entraîneur, qui sent le manque de concentration de la saison dernière se répéter, quand le Real Madrid avait enchaîné 4 matchs nuls, a évoqué la cause principale du problème avec son groupe. Suite à la pluie d’éloges qui s'est abattue sur le Real Madrid et certains de ses joueurs depuis la Duodécima et les deux Supercoupes remportées, Zidane s’alarme : « On joue avec un excès de confiance. On n'entre pas bien dans nos matchs », aurait ainsi déclaré Zidane à son effectif, comme l’avance Marca.



Attention à ne pas se reposer sur ses lauriers donc, au risque de voir l’écart avec Barcelone se creuser encore un peu plus. En revanche, le technicien ne compte pas changer de philosophie concernant les rotations. Le turn-over a été l’une des clés du succès la saison passée et ne pourra que profiter au Real Madrid à nouveau, compte tenu de l’effectif qu’il possède. A condition, bien sûr, que tous fassent preuve d’une totale implication, de la 1ère à la dernière minute de chaque rencontre.







