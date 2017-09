Zidane s'enflamme (encore) pour Ronaldo

Bien obligé, mardi, de regretter l'absence d'un attaquant de pointe à même de suppléer Karim Benzema, sur le flanc pour un mois en raison d'une blessure aux adducteurs, Zinedine Zidane peut être rassuré. Le Real Madrid peut en effet, toujours compter sur Cristiano Ronaldo pour marquer des buts.



Suspendu cinq matches par la Ligue espagnole pour avoir poussé l'arbitre lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face au Barça, CR7 a fait un retour remarqué à l'occasion du premier match de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Merengue n'accueillaient certes que la modeste équipe de l'Apoel Nicosie, mais Cristiano Ronaldo a une fois encore brillé, se fendant d'un doublé pour inscrire ses 107e et 108e buts en Ligue des champions, confortant ainsi son statut de meilleur buteur de l'histoire de la C1.



Deux nouveaux buts salués comme il se doit par Zinedine Zidane. "C'est le meilleur joueur du monde, a ainsi lancé l'ancien champion du monde 1998, dans des propos relayés par Marca. Il répond toujours présent, marque toujours des buts. Avec un peu plus de réussite, il aurait pu en mettre quatre ce soir. On sait tout ce qu'on doit à Cristiano."



Les récentes sorties du Real sans CR7, conclues par deux matches nuls, l'ont prouvé: les champions d'Espagne et d'Europe ne sont plus les mêmes sans le quadruple Ballon d'Or. "C'est un joueur clé pour nous. Et j'espère que dimanche sera le dernier match de la saison qu'on devra disputer sans Cristiano."







Football.fr