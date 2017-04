Zidane tient déjà le successeur de James Sauf nouveau retournement de situation, James devrait quitter le Real l'été prochain. Pas vraiment une grosse perte pour Zinedine Zidane, qui n'a plus confiance en lui et n'a pas eu à aller bien loin pour trouver son successeur.

Samedi 1 Avril 2017

Arrivé en 2014 au Real Madrid après une saison pleine avec l'AS Monaco, James avait tout pour réussir. La première saison du Colombien fut d'ailleurs plutôt convaincante, notamment au regard de ses stats (17 buts et 16 passes décisives en 46 matches disputés sous le maillot merengue). Mais depuis, le milieu de terrain gaucher semble stagner et ne parvient toujours pas à convaincre Zinedine Zidane d'en faire un titulaire à part entière (32 matches disputés lors de l'exercice précédent, 20 cette saison). A tel point que son départ semble inéluctable cet été.



A 25 ans, James a encore de très belles années devant lui et suscite l'intérêt de nombreux clubs (Chelsea, Manchester United, l'Inter, la Juve, le Bayern, le PSG...). Sa vente ne devrait pas poser de problèmes et pourrait même rapporter un gros chèque à la Maison Blanche. Pour "l'Observatoire du Football", sa valeur dépasse les 60 millions d'euros. Pour le remplacer, le club merengue ne compte pas réinvestir immédiatement cette somme.



Zinedine Zidane songe en effet à une solution bien plus économique en assurant la promotion d'un jeune joueur du club, assure As ce vendredi. L'entraîneur français tient en effet en très haute estime Marco Asensio. Formé à Majorque, le jeune milieu de terrain de 21 ans, prêté lors des deux derniers exercices à son club formateur et à l'Espanyol Barcelone, se révèle aux yeux du grand public cette saison, avec 8 buts inscrits en 25 matches disputés sous le maillot merengue. Sa technique et la qualité de son pied gauche, notamment sur coup-franc, vont faire rapidement oublier James aux supporteurs madrilènes, selon Zizou. A moins que la rumeur de l'arrivée d'Eden Hazard au Real ne se confirme et ne vienne redistribuer les cartes au sein de l'effectif merengue.

