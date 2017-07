Ziguinchor ; Fuites au bac, des élèves réclament l’annulation de l’examen

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017

La nouvelle a traversé comme une trainée la région de Ziguinchor. Le Bac ou plutôt l'épreuve du français a été annulée suite à des soupçons de fuite. Un tour effectué au plus grand lycée de la région sud du pays a permis de constater le calme qui régnait aux environs de 10 heures 30 minutes dans ce temple du savoir. Interpellés, des présidents de jurys ont expliqué qu’ils ont reçu un message du superviseur du Baccalauréat, le professeur Maguette Camara leur invitant d’annuler tout simplement l’épreuve de Français qui était en cours. Ils n’ont toutefois pas voulu apporter d’autres explications sur cette affaire qui a défrayé la chronique. Le superviseur Maquette Camara a confirmé que l’ordre d’arrêter l’épreuve est venue de l’officie du Bac qui a dans la foulée annulé l’épreuve d’histoire géographie. Pour les quelques candidats trouvés sur place, l’heure est grave et que la justice doit être dite dans toute sa rigueur sur cette affaire qui n’honore point le système éducatif du Sénégal. ‘’C’est un coup de poignard qui a été planté sur notre carrière, notre ambition’’ a dit un élève qui a tout bonnement décidé d’abandonner l’examen. ‘’Nous ne sommes pas fautif, nous sommes de là ou ces fuites sont signalées et nous allons subir les conséquences fâcheuses de cet état de faits, nous demandons l’annulation de l’examen tout simplement’’ a déclaré un des rares groupes d’élèves trouvés sur place. Ce qui est sûr, c'est que la crédibilité du Bac 2017 est fortement menacée. Avant l'épreuve de français, celle de philo a été marquée par des fraudes. Une enquête a été ouverte. Aussi, de forts soupçons pèsent sur les épreuves d'histoire et de géographie passées hier. Amady Khalilou Diémé

