Ziguinchor : 30.000 cartes d'identité biométriques retirées sur 50.000 disponibles

Vendredi 16 Juin 2017

Les commissions administratives de distribution des cartes d’identité biométriques CEDEAO ne connaissent pas de rush à Ziguinchor à quelques semaines de la date des élections législatives où seuls 30.000 documents sont retirés sur 50.000 de disponibles, soit un taux de disponibilité de cartes de 40% étant donné qu’environ 120.000 personnes ont fait le demande. A quelques semaines de la tenue des élections législatives, seules 30.000 cartes d’identité biométriques et d’électeur sont récupérées par leurs propriétaires sur les 50.000 documents reçus par les autorités administratives du département, a indiqué le préfet de Ziguinchor, Ibra Fall. C’est dire que 20.000 cartes d’identité sont en souffrance dans les commissions administratives de distribution, a dit à des journalistes le chef de l’exécutif départemental qui précise toutefois que les cartes d’identité biométriques ne sont pas encore toutes disponibles. ‘’ Nous avons enrôlé 120.000 électeurs et nous avons reçu qu’environ 50.000 cartes d’identité biométriques. Les électeurs peuvent venir et ne pas retrouver leur cartes’’ a dit Mr. Ibra Fall. ‘’ Cette situation n’est pas liée à une quelconque anomalie selon le chef de l’exécutif départemental de Ziguinchor, ‘’c’est lier au fait que les cartes sont encore en production au niveau de la DAF. Progressivement nous les recevons et à chaque fois nous faisons le trie et nous les mettons à la disposition des commissions compétentes. La préfecture a, pour renverser la tendance, mis en place des commissions mobiles pour aller à la rencontre des populations afin d’accélérer le rythme des retraits de la carte biométrique dans le département de Zguinchor, a informé Cheikh Ibra Fall.



Amady Dieme

