Ziguinchor: 7000 malades mentaux reçus par an, au Centre psychiatrique Emile Badiane

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017

Environ 7000 déficients mentaux provenant de la région naturelle de la Casamance et de pays limitrophes, sont annuellement pris en charge par les services du Centre psychiatrique Emile Badiane de Ziguinchor (sud), a révélé le psychiatre Adama Coundoul, médecin-chef de cet établissement sanitaire.



"Le nombre de patients que nous recevons par année, ne cesse d’accroitre. Nous recevons environ 7000 malades par année. Chaque année, nous constatons une augmentation de ce nombre", a-t-il expliqué lundi dans un entretien avec des journalistes, en prélude de la Journée mondiale consacrée aux malades mentaux, célébrée le 10 octobre.



"De plus en plus, les gens ont tendance à connaître l’existence de ce centre très réputé pour ses résultats dans le domaine de la prise en charge des déficients mentaux au niveau de la zone sud du pays et dans des pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée Bissau ou encore la Guinée Conakry", a ajouté le docteur Coundoul.



Le Centre psychiatrique Emile Badiane de Ziguinchor, un établissement réputé dans la partie sud du pays, est spécialisé dans la prise en charge des différentes affections relevant des troubles mentaux, à savoir les psychoses, les névroses, les troubles d’humeur, les pathologies liées à la consommation de substances psychoactives, entre autres.



Il dispose d’une équipe spécialisée dans la prise en charge de ces types de maladies à travers des séances de consultation et un suivi médical.



"Nous observons une pause tous les mercredis. Cette pause ne signifie pas de repos pour l’équipe médicale mais elle lui permet plutôt de faire un meilleur suivi pour les malades mentaux en hospitalisation", a précisé le psychiatre.







