Ziguinchor : Abdoulaye Baldé déboulonné par Macky Sall dans son propre fief

A quelques jours du sprint final des législatives 2017, le navire de l’Union centriste du Sénégal (UCS) du maire de Ziguinchor perd un nombre non négligeable de son équipage. La Conseillère départementale Marie Joe Goudiaby, le mandataire Magaye Gaye, les responsables des jeunes Maya Ba et Alassane Ba, ont pris la décision de se séparer d’Abdoulaye Baldé pour se faire embarquer par les filets de la coalition Benno Book Yakaar.



«Nous avons été reçus, il y a quelques jours seulement par le président de la République qui nous a demandés de venir travailler à ses côtés pour que nous puissions, dans un élan de solidarité et de fraternité, construire la Casamance en particulier et le Sénégal d’une manière générale. Nous ne pouvions pas refuser sa main tendue. Nous sommes des patriotes et quand le Président de la république a besoin de nous, nous ne pouvons qu’aller répondre à son appel», explique le désormais ex-responsable de l’Ucs, dans le quartier de Grand-Yoff, Mme Marie Joe Goudiaby avant d’ajouter que : «nous contrôlons de fortes bases politiques et nous allons le prouver au chef de l’Etat au soir du 30 juillet».



Pour le mandataire Magaye Gaye du quartier de Lyndiane, un des plus grands centres de vote de Ziguinchor, «la page du centrisme est définitivement tournée pour nous. La seule bataille qui vaille d’être menée, c’est celle du triomphe de la coalition Bby au soir du 30 juillet prochain», dit-il.



Même engouement du côté de Maya Ba et Alassane Ba, tous deux responsables des jeunes de l’UCS qui ont laissé entendre que «tous les jeunes de Ziguinchor sont aujourd’hui, convaincus par les réalisations du Président Sall dans leur cité. Jamais le développement de la Casamance n’a mérité et suscité autant d’attention de la part d’un chef d’Etat comme Son Excellence Macky Sall qui, dès son début de mandat, a posé des actes de nature à réparer l’injustice longtemps faite à la région naturelle de Casamance».



Landing DIEDHIOU, Leral.net