Ziguinchor: Après avoir perdu le département, Abdoulaye Baldé félicite Doudou Ka

Le député-maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé a reconnu sa défaite au lendemain du scrutin de dimanche dernier, qu’il a perdu avec une différence de 343 voix pour Benno. Abdoulaye Baldé et sa tête de liste départementale de Ziguinchor, l'adjoint au maire Taibou Diédhiou ont félicité l'Administrateur Général du Fongip, Doudou Ka et reconnu leur défaite.



Au détour d’une conversation téléphonique, ils ont reconnu que c’est grâce à l’implication personnelle de Doudou Ka dans la campagne, et son leadership dans la commune, que BBY a pu faire la différence.