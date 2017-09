Ziguinchor: Arrêt général de travail à l’hôpital de la “Paix”

Les salariés sanitaires sont en grève et ont décidé d’accrocher les blouses blanches, après plusieurs revendications non satisfaites, . Ils comptent par ailleurs, aller jusqu’au bout pour la satisfaction de leur plateforme revendicative.



Selon le journal de la Rfm de ce lundi, un arrêt général de travail a été observé ce lundi. Au grand dam des patients venus de partout, de la capitale du sud et des pays frontaliers comme les 2 Guinées et la Gambie.



En effet, alors que cette période de fin d’hivernage est souvent marquée par de nombreux cas de paludisme, c’est avec regret que les populations font face à cette situation.