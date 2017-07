Ziguinchor : Ass-Kaw au cœur de la bataille pour la conquête du département

Ziguinchor est aussi la mère des batailles. Entre le maire Abdoulaye Baldé que le pouvoir cherche à tout prix à déboulonner, le Pds porte-étendard de la Coalition gagnante Wattu Sénégaal affûte aussi ses armes pour remporter les Législatives du 30 juillet. Les alliés de Wade sont renforcés dans ce combat par les karimistes, particulièrement, du mouvement ASS-KAW (Action de Solidarité et de Soutien à Karim WADE) Ass-Kaw dont la présidente, Hélène Della Chaupin est native de Ziguinchor.



Arrivée au Sénégal en provenance de Paris, elle a fait le tour de certaines régions du pays où son mouvement est fortement représenté avant de débarquer dans la capitale du Sud pour soutenir le candidat de la coalition gagnante Wattu Sénegaal. Toujours habillée en tenue traditionnelle Diola, signe de son attachement à la région, Hélène Chaupin privilégie une «campagne à l’américaine» en allant trouver les populations dans leurs domicilse, au marché, entre autres lieux pour plaider la cause de Wade fils.



«Karim Wade aime la Casamance. Ziguinchor est une ville où il ambitionne naturellement de construire, en atteste la présence des deux bateaux Diambogne et Aguène qui porte ses empreintes et la centrale de Boutoute qu’il a lancé les travaux de modernisation…», sert-elle, pour convaincre. Au quartier Boucotte-Ouest, où elle a établi son quartier général, c’est des va-et-vient incessante de populations venus lui assurer leur soutien à Karim Wade.



Les hommes de Macky Sall étant très divisés à Ziguinchor, le maire Abdoulaye Baldé confronté à la gestion des ordures et l’éclairage public, la Coalition gagnante compte surfer ces situations avec le soutien d’Ass-Kaw pour conquérir la capitale du Sud.