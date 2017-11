Ziguinchor: Ce que l'on sait des trois Afghans et un Pakistanais arrêtés à Séléty

Depuis le week-end dernier, les langues se délient dans le Sud du pays suite à sur l’arrestation à Séléty (Bignona) de 3 Afghans et un Pakistanais, âgés entre 30 et 45 ans. A l’heure où le terrorisme est sur toutes les lèvres, certains ont vite fait de les prendre pour des Jihadistes. Pour le moment, il en est rien.



Selon les sources du dossier, les mis en cause détenaient des passeports italiens et un passeport français qui ont été déclarés volés par Interpol. Ils se rendaient en Guinée-Bissau via le Sénégal en prévenance de la Gambie, lorsqu’ils ont été interpellés par un agent de la police qui, lors d’un contrôle administratif, avait constaté des irrégularités sur leurs documents. Après avoir passé la nuit en garde-à-vue à la gendarmerie de Diouloulou, ils ont été transférés au Commissariat de Ziguinchor. C’est hier qu’ils ont été conduits devant le Procureur de la République, pour faux et complicité de faux dans des documents administratifs.











