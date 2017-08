Ziguinchor: Deux femmes meurent dans un chavirement de pirogue à Kaguitte

Deux femmes ont perdu la vie samedi à Kaguitte dans l’arrondissement de Nyassia (Ziguinchor, sud) suite à un chavirement d’une embarcation en partance pour Kassou-Sénégal à quelques encablures de la Guinée Bissau, a appris l’APS de source locale.



La pirogue qui a quitté le village de Kaguitte avec à son bord cinq passagers, a chaviré sous l’effet d’un coup de vent samedi vers les coups de 17 heures, a expliqué à l’APS le maire de la commune de Nyassia Mamadou Diallo.



"La pirogue partait pour Kassou-Sénégal (appellation d’un village dont une partie se situe sur le territoire sénégalais et l’autre partie en Guinée Bissau). Elle avait cinq personnes à son bord. Mais à la suite d’un coup de vent violent l’embarcation a chaviré", a confié le maire de Nyassia.



Les deux femmes décédées, Seynabou Cissé et Yama Diatta, âgées respectivement d’une trentaine et d’une quarantaine d’années, habitent le village de Kaguitte. Mme Cissé a été enterrée dimanche. L’autre corps sera enterré mardi selon ses proches.



Tous les jours des embarcations de fortune et des pirogues traditionnelles quittent le village de Kaguitte et environs à destination de Kassou-Sénégal. Un marigot d’une profondeur d’une dizaine de mètres sépare les deux villages.



Cette voie fluviale très utilisée pour le raccourci qu’elle offre pour rallier la Guinée Bissau voisine a déjà enregistré des accidents par le passé avec la perte d’un enfant au début des années 2000 et la disparition de quelques passagers dans les années 1990.