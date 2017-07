Ziguinchor : Dr Ibrahima Mendy pêche dans les ‘’eaux vertes’’ d’Aly Haïdar

En cette dernière ligne droite de la campagne électorale, les choses commencent à bouger à Ziguinchor, où les responsables de Bennoo Bokk Yakaar multiplient les meetings de ralliement. C’est le cas de Dr Ibrahima Mendy, président du Mouvement ‘’Macky 17-19’’ et président de la Commission Communication et Thématiques du Comité électoral de la majorité présidentielle, qui a déjà enclenché la pêche des voix pour faire basculer la victoire au soir du 30 juillet dans l’escarcelle de Benno Bokk Yakaar.



En meeting dans le populeux quartier de Colobane, Dr Ibrahima Mendy a donné une grosse tribune à des partisans d’Aly Haïdar, qui ont abandonné leur mentor pour rejoindre Macky Sall via le Mouvement 17-19’’, très impliqué dans la campagne électorale. M.Mendy, par ailleurs, Directeur général de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, a fini de tomber sous le charme de l’électorat jeune.



Ce n’est pas Souleymane Jules Sambou, responsable au parti RES les Verts d’Aly Haïdar qui dira le contraire.



‘’Le choix porté sur Dr Mendy est guidé par son esprit d’équipe, son sens d’ouverture et son attitude très responsable à l’endroit des militants de son mouvement. Après quatre années d’accompagnement avec les Verts, la chose la plus partagée dans cette formation politique était la déception. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler pour le triomphe de Macky Sall via le Mouvement de Dr Ibrahima Mendy’’, a dit Souleymane Sambou en présence de plusieurs militants.