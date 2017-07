Ziguinchor : Ibrahima Mendy à ses camarades du BBY : ‘’ Sachez que seule la victoire au 30 juillet sera retenue dans notre histoire Politique’’

La campagne officielle pour les élections législatives du 30 juillet 2017 a débuté ce 09 juillet 2017. Une parfaite occasion saisie par le président du mouvement politique ‘’Macky 17/19’’ pour inviter tous les acteurs politiques du Sénégal, en particulier ceux de Ziguinchor d’aborder ce moment crucial avec sérénité et responsabilité d’agir en conséquence pour renforcer notre démocratie par des discours et des actes responsables.



‘’La campagne doit surtout être civilisée, non violente et basée sur un débat d’idées’’ a soutenu le responsable politique de l’APR par ailleurs directeur de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (DAPS) au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural devant la presse ce samedi.



A ses camarades de coalition dans le sud du pays, le docteur Ibrahima Mendy lancera ce message fort : ‘’Chers camarades de BBY et surtout de l’APR, sachez que seule la victoire au 30 juillet 2017 sera retenue dans notre histoire politique’’ avant de poursuivre que ‘’nous devons donc travailler dans l’unité comme cela nous a toujours été demandé par notre cher président de BBY, le Président Macky Sall’’.



Selon lui, l’unité des forces a toujours donné des succès électoraux à la coalition présidentielle dans la région de Ziguinchor.



Evoquant les différents thématiques qui vont surement intéresser le BBY dans cette campagne électorale, le président du mouvement ‘’Macky 17/19’’ soulignera ; ‘’nous avons beaucoup d’arguments relatifs aux réalisations du Président Macky dans notre région et dans la commune de Ziguinchor. Par exemple sur un engagement 361 milliards de FCFA d’investissement dans la région de Ziguinchor pris par le Président Macky Sall



Amady Khalilou Diémé