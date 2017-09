Ziguinchor : L’Etat vole au secours des victimes des inondations La réaction des autorités aux sollicitations des populations de Ziguinchor qui ont tout perdu dans les inondations, n’a pas tardé à se faire. Au total, ce sont plus de trois cents (300) familles recensées dans les différents quartiers de Ziguinchor, qui ont reçu des mains du préfet, Ibra Fall, un important don de matériels et de vivres.

« Si vous faites le calcul, vous vous retrouverez avec plus de 17 tonnes de riz, plus de 5 tonnes de sucre, 355 paquets de savon, plus de 1700 matelas, 1420 draps et 110 couvertures », a dit Ibra Fall.

Cette donation dont le seul but est de « soulager » les victimes des inondations, est très bien répartie, selon le préfet.

« 355 personnes vont recevoir une dotation composée d'un sac de 15 kilogrammes de sucre, un paquet de savon, de deux matelas, de 4 draps et de 2 couvertures », a-t-il précisé vendredi sur Rfm. Un don qui fait du bien à ces populations éprouvées, qui n’ont pas manqué de saluer le geste des autorités.







