Ziguinchor : Le Colonel Fulgence Ndour a présenté ce mercredi, le nouveau système de recrutement des volontaires de l’Armée aux journalistes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 14:52

Le ministère des Forces des armées a décidé de rompre avec l’ancien système de recrutement suite aux dysfonctionnements récurrents, accentués par le phénomène de migration noté lors des recrutements des volontaires.



Face à la presse ce mercredi, le colonel Fulgence Ndour, commandant de la zone militaire 6, a parlé des opérations de recrutement dans les capitales régionales et au niveau des zones militaires. Il s’agit selon lui, de rompre avec l’ancien système de commissions itinérantes et de décentraliser le recrutement au niveau des zones militaires. ‘’Ce système repose donc sur 16 centres de recrutement dont un par capitale régionale, à l’exception de Dakar qui en comptera trois du fait des effectifs importants à y recruter’’ a-t-il dit à la presse régionale. Selon le colonel Ndour, la durée de recrutement sera réduite. Les inscriptions sont prévues du 10 juillet au 31 août 2017. “Elles se feront au préalable par les volontaires au niveau des zones militaires, des brigades de gendarmerie territoriales ou dans les bureaux de garnisons de militaires par un dépôt de dossier. Ce système permettra de disposer d’une liste préétablie de tous les volontaires potentiels aptes à s’engager dans l’armée et cela permettra aussi d’éviter au moment du recrutement des migrations de volontaires. Le recrutement va être moins contraignant et moins pénible pour les volontaires et les Armées», a conclu le colonel Fulgence Ndour. Amady Khalilou Diémé

