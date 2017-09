Ziguinchor : Le Parti de Robert Sagna très radical contre Macky Sall, menace de quitter Benno

A Ziguinchor, c’est le Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (RSD), à travers ses jeunes, qui menace de claquer la porte de la mouvance présidentielle. Les camarades de Robert Sagna ont dénoncé au d’une conférence de presse qu’ils ont organisée vendredi, dans la capitale du sud, l’absence d’un responsable de leur parti dans le nouvel attelage gouvernemental.



« Cette marginalisation est synonyme d’un manque de considération ; nous sommes animés d’un sentiment de déception à la suite de ce remaniement qui, à nos yeux, sonne comme une trahison de notre parti par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le président Macky Sall, à la surprise générale, a laissé en rade les militants du RSD », a déclaré le porte-parole du jour.



Et Dame Bèye de se faire plus menaçant en des termes on ne peut plus clairs: « si cette situation perdure, notre parti refusera de demeurer dans une coalition ou une alliance où on ne fait que sucer ses efforts pour ensuite le jeter en pâture.



Nous nous dresserons contre toute forme de brigandage politique puisque nous avons été dans tous les combats », a-t-il poursuivi.



Pour Dame Bèye, le président de la coalition Benno n’a pas d’autres choix à faire. « Cette injustice politique et cette discrimination égoïste doivent être corrigées dans les plus brefs délais. C’est pourquoi nous demandons au président de la coalition Benno Bokk Yakaar d’avoir de la considération et du respect envers nous, en espérant que notre message sera décrypté avec la plus grande lucidité politique. Nous sommes prêts à claque la porte de Benno si rien n’est fait »



