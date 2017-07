Ziguinchor: Les partisans de Me El Hadj Diouf dénoncent «des achats de conscience» Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Benno Bokk Yakaar s’adonne à des achats de conscience massifs dans la région sud du pays. Cette accusation a été portée par Moussa Cissokho, tête de liste départementale de la coalition «Leeral», ce lundi face à la presse.



Le camarade de Me El Hadj Diouf soutient d’ailleurs, que ce n’est pas la première fois que la coalition présidentielle procède ainsi car, affirme-t-il, «les membres de cette coalition qui ont fait leurs preuves lors de l’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales, sans oublier les élections locales. Mais nous pensons que les populations ont maintenant compris, parce qu’accepter un sac de riz pour souffrir ensuite cinq (5) ans ce serait un désastre pour elles».



Mais, conseille M. Cissokho aux populations : «c’est l’argent du contribuable qu’on vous donne. Prenez-le si on vous l'offre, mangez-le et le jour J, allez voter pour le meilleur profil».



Se prononçant sur leur campagne, la tête de «Leeral» de Ziguinchor informe qu’ils ont opté pour «une campagne à l’Américaine auprès des populations. Cela pour plus d’efficacité». Et ce choix est le meilleur puisque, indique-t-il «les populations nous ont fait savoir qu’elles n’étaient pas prêtes à aller voter parce qu’elles ne croient plus aux hommes politiques de la région qu’elles ne voient qu’en période de campagne électorale».

