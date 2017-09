Ziguinchor : Les travailleurs de l’hôpital de la Paix égrènent leurs doléances Plus d’une semaine après le déclenchement de leur lutte visant à obtenir de meilleures conditions de travail et de prise en charge des patients dans les structures hospitalières, les travailleurs de ladite structure restent sur leur faim.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi, ils ont observé un mot d’ordre de grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dans lesquelles ils évoluent.



« Nous réclamons le versement sans délai des charges sociales au niveau de l’IPRES et de la Caisse de sécurité sociale ; les travailleurs sont restés deux mois sans motivation interne. Les indemnités de transport et des heures supplémentaires ne sont pas versées. On est à 5 mois d’arriérés sur les appuis au logement et 7 mois pour les astreintes. Les ordres de mission ne sont pas aussi payés », a listé Dr Valentin William, pour s’en offusquer.



Par ailleurs, l’environnement de l’hôpital ainsi que les ruptures régulières de consommables au niveau de la pharmacie et du laboratoire, indisposent aussi les travailleurs.



« Au niveau du laboratoire, sur 25 examens, moins de 5 sont disponibles actuellement. Il y a trop de rupture de consommables au niveau de la pharmacie dans le cadre de la prise en charge des urgences. Pour ce qui est de l’environnement et de l’assainissement de l’hôpital, il y a une insalubrité qui favorise les infections nosocomiales », a-t-il ajouté.



Et à cause d’une telle situation, les travailleurs ont décidé de continuer la grève jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications. « Nous décrétons encore aujourd’hui 24 heures renouvelables. Demain, nous vous convions à une assemblée générale pour faire le compte-rendu. Si rien n’est réglé, la lutte continue. Nous allons mener ce mouvement jusqu’à satisfaction de notre lutte », ont assuré les responsables syndicaux, ce matin.







La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook