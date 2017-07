Ziguinchor : 'Oser l'avenir' fait dans la proximité en attendant l'arrivée d'AÎssata Tall Sall

Les responsables de la coalition ‘’Oser l’avenir’’ dans le département de Ziguinchor (sud) ont privilégié les visites de proximité et les porte-à-porte en attendant l’arrivée de leur leader Me Aissata Tall Sall dans la capitale sud lors d »un ‘’grand rassemblement’’, a déclaré son plénipotentiaire Aboubacar Diallo.



‘’Notre stratégie de campagne consister à parler directement aux citoyens dans leur lieu de travail et dans les domiciles. Nous faisons des porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens et les convaincre du bien fondé de la liste dirigée par Me Aissata Tall Sall’’, a expliqué M. Diallo à l’APS.



En compagnie de la tête de liste départementale Ibrahima Diassy, le plénipotentiaire de la coalition ‘’Oser l’avenir’’ a passé une bonne partie de la journée ce mardi à faire des visites de proximité au niveau des quartiers de Soucoupapaye, Lyndiane et Grand-Dakar.



‘’Ce sera ainsi tous les jours jusqu’à l’arrivée de notre leader dans la région. Elle est attendue dans la semaine, peut-être même après demain (jeudi). Ce sera un grand évènement pour nous qui sommes ses répondants locaux’’, a souligné Aboubacar Diallo.



Une fois à Ziguinchor, a poursuivi M. Diallo, Aissata Tall Sall conduira une ‘’grande caravane dans les départements d’Oussouye et de Bignona avant de boucler son séjour par un rassemblement public à Ziguinchor’’.

MTN/MD