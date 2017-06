Ziguinchor: Plaidoyer pour la libération des six jeunes de Thionck-Essyl arrêtés suite à une manifestation

Depuis bientôt six mois, six jeunes gens de la Commune de Thionck-Essyl sont emprisonnés à Ziguinchor. Ils ont été arrêtés suite à une manifestation contre des pêcheurs maliens.



En effet, ils accusaient ces derniers de s'adonner de façon délibérée, à des pratiques et méthodes de pêche criminelles et désastreuses pour la santé des populations et pour l'environnement. Les proches de ces jeunes veulent aujourd'hui, qu'ils soient libérés.



Dans un communiqué parvenu à "L'As", les jeunes de Thionck-Essyl ont rappelé que cette manifestation n'a pas opposé les populations aux forces de l'ordre. Ils soutiennent également que ces échauffourées n'ont enregistré ni blessés, ni mort d'hommes. C'est pourquoi, ils demandent à ce que le ministère public accorde à leurs six frères derrière les barreaux, une liberté "ne serait-ce conditionnelle".



L'As

