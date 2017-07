Ziguinchor : ‘’Seules 40% des cartes nationales d’identité et d’électeur retirées à ce jour’’ (Préfet)

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 08:59

Seules 40% des cartes nationales d’identité et d’électeur ont été distribuées par les commissions administratives à moins d’un mois des élections législatives prévues le 30 juillet prochain. La révélation est du préfet de Ziguinchor qui présidait un comité départemental de développement sur tenu ce vendredi à Ziguinchor. Monsieur Ibra Fall a, lors de cette rencontre d’échange qui a porté sur la nouvelle carte électorale du département de Ziguinchor, les "modalités" de désignation des plénipotentiaires, des mandataires et des représentants des listes dans les lieux et bureaux de vote, exhorté les responsables politiques à faciliter le retrait des cartes nationales d’identité et d’électeurs en menant notamment des campagnes d’information jusque dans les foyers. Selon le chef de l’exécutif départemental de Ziguinchor, environ 90.000 cartes d’identité biométriques ont déjà été confectionnées, pour quelque 120.000 électeurs du département de Ziguinchor mais seules 45.000 cartes ont déjà été distribuées. Des actions urgentes doivent être menées pour booster le rythme de retrait des cartes d’électeur selon Ibra Fall qui a dans la foulée informé que le nombre des commissions administratives de distribution des cartes nationales d’identité et d’électeur est passé de six à 20, dans la commune de Ziguinchor, une mesure prise pour permettre aux électeurs désireux de s’inscrire de le faire. Monsieur Ibra Fall a toutefois avertit tous les responsables des 47 coalitions présentes dans la salle de réunion de la gouvernance qu’il ne sera plus possible de retirer les cartes d’identité et les cartes d’électeur le jour du vote. Amady Khalilou Diémé

