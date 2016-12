Ziguinchor : la mairie accuse la douane de vendre son matériel roulant destiné à la voirie La mairie de Ziguinchor (sud) accuse le bureau de douane local d’avoir saisi et mis en vente un don de matériel roulant qui lui est destiné, sans avoir respecté les procédures en vigueur en matière de formalités douanières.



"Il s’agit d’un matériel qui nous est acquis sous forme de dons par la diaspora établie notamment en Espagne", a soutenu Alioune Badara Ndiaye, directeur de cabinet du maire Abdoulaye Baldé, au cours d’un point de presse tenu lundi dans la capitale sud du pays.



"Il s’agit de plusieurs camionnettes, de pelles mécaniques, de tracteurs, de générateurs, de scies mécaniques, de pistolets démonteurs, de groupes électrogènes et tant d’autres matériels qui ont été saisis et mis en vente par le bureau de la douane" de Ziguinchor, a détaillé M. Ndiaye.



Selon le directeur de cabinet du maire Abdoulaye Baldé, le bureau local de la douane n’a "pas respecté la procédure en vigueur avant de mettre en vente ce matériel lourd et extrêmement cher".



"Lorsque nous avions reçu le matériel, nous avions écrit à l’époque au ministre de la Décentralisation (à l’époque Cheikh Bamba Dièye) qui avait donné son accord pour nous exonérer de toute taxe. Nous avons même envoyé des correspondances au Ministère des Finances et à la présidence (de la République) dans ce sens", a expliqué Alioune Badara Ndiaye.



Il a dénoncé le "non-respect de la procédure en matière de formalités douanières" par le bureau sud de Ziguinchor. "Nous avons écrit au colonel pour payer les frais de douane. Pour nous répondre, il nous envoie une notification de la mise en vente du matériel", a regretté M. Ndiaye.



"Désormais, ce sera œil pour œil, dent pour dent, parce que nous avons bloqué par sabot tous les véhicules de la douane qui ne dispose pas d’espace (...). Le combat ne fait que commencer", a dit Alioune Badara Ndiaye.

Interpellé par des journalistes, un colonel du bureau sud de la douane promet d’apporter "la réplique" au cours d’un autre point de presse prévu mardi à Ziguinchor.

