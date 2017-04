Ziguinchor: une maison réduite en cendres par un incendie

Une maison au toit en paille a été entièrement calcinée à Boucotte, un quartier de Ziguinchor, sans faire de pertes en vies humaines suite à un incendie qui s’est déclaré aux environs de 13 h, a constaté l’APS.



La demeure de la famille Badji, à quelques encablures du célèbre rond-point Belal Ly, est ainsi partie en fumée. Lits en bois, matelas, habits, denrées et autres ont été brûlés par le feu dont la propagation a été facilitée par la paille.



Malgré l’existence d’un puits à l’intérieur de la maison et l’intervention relativement rapide des sapeurs-pompiers, l’incendie n’a été circonscrit qu’après que la maison a été réduite en cendres.



Le feu serait parti d’une cuisine située à proximité du bâtiment et dont le toit est en paille, selon des témoins. ‘’C’est vrai que tout est parti en fumée, mais cela aurait pu être plus catastrophique, parce que tout autour de la maison calcinée, il y a des boutiques et des magasins, mais le vent avait pris la direction opposée’’, a expliqué un témoin.



‘’Le problème, c’est que les gens qui habitaient cette maison, sont très démunis. Ils risquent d’être beaucoup plus vulnérables encore. C’est une grande famille sans moyens’’, a ajouté un autre témoin, qui a salué ’’les gestes de solidarité des voisins qui apportent déjà sacs de riz, des bidons d’huile et autres denrées’’.