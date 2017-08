Zimbabwe: Les prostituées offrent des services gratuits aux funérailles d’un voleur

Dans un développement vraiment choquant, il a été révélé qu’à Mbare, au Zimbabwe, des prostituées pleuraient un voleur en série connu sous le nom de Masiyas Mesiyas, en offrant du s3xe gratuit à toutes les personnes présentes.



Selon le journal Harare Metro, les prostituées ont fait l’offre non-conventionnelle lors des funérailles pour honorer la mémoire du défunt, qu’elles disent avoir été, un « pervers s3xuel »

Le vol, l’abus de drogue et le s3xe ont dominé le sillage funèbre. Les travailleuses du sexe ont déclaré que Mesiyas était leur client habituel.

Les résidents du district affirment que le voleur qui est mort à la suite de la tuberculose, aimait le s3xe et était populaire parmi les prostituées du district.



Une prostituée identifiée comme Busisiwe a déclaré: « Mesiyas était un voleur bien connu, mais une des choses pour laquelle nous l’avons connu à Mbare, est qu’il aimait le s3xe et était notre client régulier. »

« Nous n’avions pas d’argent pour contribuer à la planification des arrangements funéraires, mais nous avons offert ce que nous savons mieux faire et les hommes qui se sont rendus pour les funérailles, peuvent avoir des relations s3xuelles gratuitement ».



Le porte-parole de la famille de Mesiyas, Brandon Chikukwa, a confirmé la nouvelle du s3xe gratuit aux funérailles par les prostituées.

«Je n’ai jamais rien vu de ce que j’ai été témoin quand mon oncle est mort », a affirmé le neveu du défunt. (…) « Le service était offert par les prostituées gratuitement à tous ceux qui participaient aux obsèques, nous espérons qu’ils portaient des préservatifs ».

«En tant que famille, nous ne tolérions pas ce qui se passait, mais il n’y avait rien que nous pouvions faire, parce qu’ils étaient nombreux. Ils faisaient ce qu’ils pensaient être le mieux pour le dernier hommage« .

Les prostituées du district pensaient qu’il était sage d’utiliser le s3xe comme moyen pour honorer les morts, car elles n’avaient pas assez d’argent.

Crédit photos: H-Metro



