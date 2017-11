Zimbabwe: Mugabe a «accepté de démissionner», selon son entourage

Le président zimbabwéen Robert Mugabe a «accepté de démissionner» après trente-sept ans au pouvoir et une semaine de crise, marquée par un coup de force militaire et le désaveu de tous ses soutiens, a-t-on appris dimanche dans son entourage.



«Il a accepté de démissionner», a déclaré à l’AFP une source proche de la présidence sous couvert de l’anonymat.



Robert Mugabe, 93 ans et plus vieux chef de l’Etat en exercice au monde, doit s’exprimer dimanche soir à la télévision d’Etat, a annoncé le groupe audiovisuel public ZBC.



Plus tôt dans la journée, son parti, la Zanu-PF, lui avait lancé un ultimatum: elle l’a menacé d’engager une procédure de destitution s’il ne démissionnait pas d’ici lundi, à la mi-journée



Son parti l’a lâché après la prise de contrôle du pays mercredi, par l’armée et son assignation à résidence.



Les militaires, soutiens jusqu’alors indéfectibles du régime, sont passés à l’action à la suite de l’éviction le 6 novembre du vice-président Emmerson Mnangagwa, devenu l’ennemi politique de la Première dame dans la course à la succession de Robert Mugabe.



La roue a tourné dimanche. Emmerson Mnangagwa a été nommé président par interim de la Zanu-PF, en remplacement de Robert Mugabe, quant à Grace Mugabe elle a été exclue du parti.











AFP