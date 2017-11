Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Zimbabwe: la retraite contrainte mais bien dotée de Robert Mugabe Rédigé par ( La rédaction ) le 26 Novembre 2017 à 21:00 | Lu 333 fois

Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe partirait à la retraite avec un « package » de près de 10 millions d'euros. C'est ce que révèle la presse zimbabwéenne, ce dimanche 26 novembre, citant des hauts responsables de la Zanu-PF, le parti au pouvoir. Sous la pression de la rue et des militaires, l'ex-homme fort du Zimbabwe a accepté quitter le pouvoir cette semaine après 37 ans de règne.



Selon un haut responsable de la Zanu-PF, 5 millions de dollars vont être versés immédiatement à l'ex-président Robert Mugabe, en plus d’un salaire de 150 000 dollars, chaque année, jusqu'à sa mort. Après son décès, Grace, sa femme, touchera la moitié de ce salaire pour le reste de sa vie.



En plus de cette allocation, le gouvernement s'engage à payer les frais médicaux de l’ex-président, âgé de 93 ans, ainsi que ses frais de voyage à l'étranger. Robert Mugabe se rend à Singapour plusieurs fois par an pour se faire soigner. Enfin, seront ajoutés à cela, les coûts liés à sa sécurité, ce qui représente, en tout, un « package » évalué à 10 millions de dollars.



Le couple peut également continuer à résider dans leur maison Blue Roof, dans le quartier de Borrowdale, à Harare, une résidence de 25 chambres évaluée à 10 millions de dollars.



Le secrétaire général du MDC, principal parti d'opposition, a réagi. Pour Douglas Monzora, l'ex-président a droit à un salaire comme tout ex-chef de l’Etat mais « le payement de 5 millions d'euros supplémentaires est inutile et ressemble fortement à un pot-de-vin ».



Robert Mugabe «savait que c'était la fin de la route»



Plusieurs jours après sa démission forcée, Robert Mugabe est toujours au pays et les témoignages commencent à sortir dans la presse zimbabwéenne, sur son état d'esprit actuel ainsi qu'au moment de son départ du pouvoir.



On apprend par exemple à la lecture du journal privé The Standard qui cite son entourage, que Robert Mugabe avait « les larmes aux yeux » quand il a accepté de céder le pouvoir. Il se serait aussi lamenté de « la trahison de ses lieutenants ». « Les gens sont des caméléons », aurait alors déclaré le vieil homme de 93 ans.



Fidelis Mukonori, son ami prêtre catholique qui a servi de médiateur lors des discussions avec les généraux, affirme de son côté, que plusieurs jours déjà avant sa démission, Robert Mugabe « savait que c'était la fin de la route », et qu'il est apparu « soulagé » au moment de signer sa lettre.



Cinq jours plus tard, l'ex-président semble aller bien selon ses proches. « Il est plutôt jovial. Il se réjouit de sa nouvelle vie, de s'occuper d'agriculture et de rester dans sa maison de campagne. Il a bien pris les choses » commente son neveu Leo Mugabe, cité par l'AFP.



Selon lui, Grace Mugabe se consacre maintenant à son projet d'université en l'honneur de son ex-président de mari. Un projet estimé à 1 milliard de dollars et qui a fait grincer des dents lorsqu'il a été dévoilé en août dernier.



Robert Mugabe a de quoi être serein. Ses affaires et celles de sa famille ne seront pas inquiétées.



