Zimbabwe : un enfant de huit ans retrouvé dans le ventre d’un crocodile Dans la province nord du Mashonaland central au Zimbabwe, un garçon de huit ans a été retrouvé sans vie dans le ventre d’un crocodile

Mercredi 22 Mars 2017

C’est une terrible attaque qui est survenue lundi dernier au Zimbabwe. Selon la presse locale, un crocodile aurait tué puis mangé un enfant de huit ans, dans la province du Mashonaland central, située au nord du pays. La disparition du garçon avait alerté les habitants du village de Mushumbi Pools, qui avaient entamé des recherches. Ils ont soupçonné un crocodile d’être l’auteur de la disparition, raison pour laquelle ils ont tué l’animal. Dans son ventre, se trouvaient bien les restes du corps du bambin. «Le crocodile a été abattu mardi et découpé. Les restes du garçon ont été trouvés dans le ventre de la bête», a ainsi déclaré le site internet Bulawayo24. Le corps de l’enfant a été enterré mercredi.

Les inondations en cause Sur YouTube, de sombres images de la bête dépecée avaient été publiées mais rapidement supprimées par l’hébergement de vidéos en ligne, par des soucis de respect des règles concernant les visuels choquants.



