Il y a dix-neuf ans aujourd’­hui, la France rempor­tait la la Coupe du monde de foot­ball face au Brésil grâce – entre autres – à un doublé de Ziné­dine Zidane. Le père du foot­bal­leur, Smaïl, avait mieux à faire. Il racon­te…

12 juillet 1998, il y a exac­te­ment dix-neuf ans de cela, la France rempor­tait la coupe du monde de foot­ball orga­ni­sée à domi­cile. Lors de ce match mythique, qui a retenu l’hexa­gone en haleine pendant plus de 90 minutes, Ziné­dine Zidane marquait deux buts rentrés – depuis – dans l’his­toire !



Dans une auto­bio­gra­phie parue cette année, inti­tu­lée Sur les chemins de pierres, le père du célèbre buteur a dévoilé qu’il n’avait pas regardé la finale de la Coupe du monde de foot­ball en 1998. Cela avait beau être un moment culmi­nant dans la carrière de son fils Ziné­dine Zidane, Smaïl Zidane était bien occupé ce soir-là et il n’a donc vu aucun des trois buts marqués par la France contre le Brésil. S’il a raté ce grand moment, c’est parce que l’aïeul du clan Zidane devait avant tout veiller sur le plus jeune reje­ton de la famille : Luca, alors âgé de deux mois, et qui aujourd’­hui ressemble beau­coup à son père.



Le fils de Véro­nique et Ziné­dine Zidane dormait à poings fermés pendant le match. Alors pour éviter qu’il soit réveillé par « l’am­biance survol­tée » qui régnait chez lui, Smaïl Zidane s’est mis à l’écart avec son petit-fils. « Je suis sorti dans le jardin avec Luca dans les bras, raconte-t-il dans son livre dont les bonnes feuilles avaient été dévoi­lées par Le Pari­sien. Il fait très doux en ce début d’été, et je m’as­sieds sur une chaise pour mieux bercer mon petit-fils qui dort comme un ange. […] Ce soir, je dois être le seul du quar­tier à ne pas regar­der le match! » Grâce aux cris des convives et aux allers-retours régu­liers d’un autre de ses fils, Noured­dine, Smaïl Zidane a été tenu au courant de la progres­sion de la rencontre spor­tive.



Et tandis que Ziné­dine et ses coéqui­piers arra­chaient la victoire, le père du foot­bal­leur savou­rait un autre genre de bonheur : « Je ne peux déta­cher mon regard des yeux clos, du souffle si léger de Luca. Et mes lèvres lui murmurent malgré : Ah, ton père, ton père… Je me sens si bien, à cet instant, si rempli de grati­tude pour tout ce bonheur que Dieu nous donne, que je Le remer­cie et Lui demande de proté­ger ce petit être qui s’éveille à la vie. » Entre son physique d’Apol­lon et son sourire char­meur, Luca peut se féli­ci­ter que la prière de son grand-père ait été exau­cée au-delà de toutes les espé­rances.



source: Voici