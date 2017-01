Zineb Jammeh : « Je renouvelle mon ferme soutien et mon amour à Yahya Jammeh »

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2017 à 18:49 | | 0 commentaire(s)|

Zineb Yahya Jammeh, la Première dame de Gambie a tenu officiellement à renouveler de façon ardente tout son soutien et son amour envers Yahya Jammeh, le président de la république de la Gambie, malgré la levée de boucliers sur le plan international, depuis la contestation par son mari de la victoire d’Adama Barrow en décembre dernier.



En marge de sa visite à l'hôpital universitaire Edward Francis à Banjul, Zineb Yahya Jammeh a même fait un plaidoyer pour un Etat fort et inébranlable.



«Il faut un gouvernement très fort et un dirigeant très dévoué pour être en mesure d'assurer la paix et la stabilité dans un pays. Ce n'est jamais parfait, mais, il est très important de reconnaître le positif. Il est important de dire ce qui est négatif, mais, n'oubliez jamais de reconnaître ce qui est positif aussi», a précisé la Première dame gambienne.



En bonne républicaine et en tant que Première dame, Zineb Yahya Jammeh ne veut pas aussi brouiller le travail de son mari en tant que premier magistrat de la Gambie.

C’est pourquoi, elle a promis d'accomplir ses devoirs et responsabilités et «de ne jamais interférer dans les affaires », tout en conseillant aux gambiens de «ne laisser personne d'autre penser ce qui est bon pour eux ou leur dire quoi faire».



«Comme la mère de la Nation et comme une citoyenne fidèle de ce pays, comme une Première Dame, comme une mère, comme une sœur et comme une fille, il est très important que nous défendions nos droits», a-t-elle aussi ajouté.



Massène DIOP Leral.net

En marge de sa visite à l'hôpital universitaire Edward Francis à Banjul, Zineb Yahya Jammeh a même fait un plaidoyer pour un Etat fort et inébranlable.«Il faut un gouvernement très fort et un dirigeant très dévoué pour être en mesure d'assurer la paix et la stabilité dans un pays. Ce n'est jamais parfait, mais, il est très important de reconnaître le positif. Il est important de dire ce qui est négatif, mais, n'oubliez jamais de reconnaître ce qui est positif aussi», a précisé la Première dame gambienne.En bonne républicaine et en tant que Première dame, Zineb Yahya Jammeh ne veut pas aussi brouiller le travail de son mari en tant que premier magistrat de la Gambie.C’est pourquoi, elle a promis d'accomplir ses devoirs et responsabilités et «de ne jamais interférer dans les affaires », tout en conseillant aux gambiens de «ne laisser personne d'autre penser ce qui est bon pour eux ou leur dire quoi faire».«Comme la mère de la Nation et comme une citoyenne fidèle de ce pays, comme une Première Dame, comme une mère, comme une sœur et comme une fille, il est très important que nous défendions nos droits», a-t-elle aussi ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook