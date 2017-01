Zinédine Zidane (Real) : «Nous ne baissons pas les bras»

Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, éliminé par le Celta): «Notre première période a été phénoménale, pas de chance. C'est comme ça. Nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer. Nous avons fait un grand match jusqu'au bout et il nous a manqué peu de choses. Il faut vraiment féliciter tout le monde. Je suis déçu au vu de ce qu'ont fait les joueurs. En jouant comme ça, si on avait pu jouer quelques minutes de plus, on aurait pu y arriver. Cela n'a pas été possible.



Maintenant, il faut se reposer, penser aux autres compétitions. (...) Il faut considérer que c'est déjà derrière nous et nous avons un match important dès dimanche (contre la Real Sociedad en Liga, NDLR). Je suis le responsable de l'équipe et nous allons continuer avec le même discours, en travaillant bien à l'entraînement et en nous battant dans les autres compétitions. Dans celle-ci, cela n'a pas été possible. Mais il ne faut pas s'attacher à cela. Nous avons eu des ratés au match aller, c'est comme ça, mais je suis content de notre match de ce (mercredi) soir.»



Source: AFP