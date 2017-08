Zlatan dévoile le nom du meilleur joueur avec qui il a joué durant sa carrière

En 18 ans de carrière, Zlatan Ibrahimovic a eu la chance d'évoluer dans les plus grands clubs européens comme la Juventus Turin, l'Inter Milan, le FC Barcelone, le Milan AC, le PSG et Manchester United. L'attaquant suédois a donc pu côtoyer les meilleurs joueurs de la planète.



Lors d'une interview accordée au média anglais Sport Bible et relayée par "newsrep.net" , Ibra a bien voulu désigner le coéquipier qui l'avait le plus impressionné. Alors qu'on aurait pu croire qu'il allait citer Messi, Henry, Iniesta ou encore Ronaldinho, c'est un autre joueur qu'a finalement choisi Zlatan.



"J'ai joué avec de grands champions. Leur talent était incroyable. Mais celui que je sentais vraiment au-dessus de tout le monde, c'était le Adriano de l'Inter Milan. La première chose que j'ai dit au président quand je suis arrivé à l'Inter, c'était de le garder dans l'équipe car je voulais absolument jouer avec lui.



C'était un animal, il pouvait tirer de n'importe où, personne d'autre ne pouvait faire ça. Ceux qui essayaient de le tacler, ne pouvaient pas lui prendre le ballon, c'était un pur animal", a confié l'ancien joueur du PSG.



Ibrahimovic a toutefois reconnu que la carrière du brésilien n'avait pas été à la hauteur de son talent.



"Sa carrière a été trop courte. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que 50% de tout ce que tu fais, est lié au mental. Si tu n'as pas de mental, c'est compliqué. Mais j'ai adoré joué avec lui, j'ai adoré le regarder jouer, c'était un vrai plaisir. J'ai joué avec lui, contre lui. C'est vraiment dommage que sa carrière ait été aussi courte", a-t-il ajouté.